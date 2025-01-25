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لحظة اشعال النار بسيارة شقيق الفنان عمرو دياب

1/25/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجري السلطات المصرية تحقيقات في واقعة إشعال النيران في سيارة شقيق الفنان عمرو دياب.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فقد أقدم شخص، وبصحبته اثنان آخران، على سكب مادة سريعة الاشتعال على السيارة، ما تسبب في إشعال النيران فيها نظرًا لوجود خلافات زوجية بين مرتكب الواقعة والسائق الذي يعمل لدى شقيق عمرو دياب.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث الذي وقع أمام منزل سائق السيارة في الحوامدية.
يأتي هذا بعدما أوضحت التحريات الأولية أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها.
التحقيقات كشفت أيضًا أن مرتكب الواقعة كان على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، لكنه ذكر في التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن السيارة ملك لشقيق الفنان عمرو دياب.

ونشرت وسائل اعلام مصرية المشاهد الاولى لاشعال النار بسيارة شقيق عمرو دياب

سكاي نيوز عربية

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