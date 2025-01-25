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تحرك أميركي ضد الحوثيين والأمم المتحدة تندد باحتجازهم لموظفيها

1/25/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، أمس الجمعة، وبحث معه التعاون لوقف هجمات جماعة الحوثي في المنطقة، فيما أدانت الأمم المتحدة احتجاز الحوثيين عددًا من موظفيها.
وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، ناقش روبيو وبن مبارك أهمية إنهاء ما وصفاه بـ"التهديد الحوثي" لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، و"مخاوفهما المشتركة بشأن الاعتقالات غير القانونية من قبل الحوثيين للموظفين الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وأشار روبيو - بحسب البيان - إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية باعتباره خطوة حاسمة نحو الحد من أنشطة الجماعة، وأكد تطلعه إلى مواصلة دعم حكومة الجمهورية اليمنية في مواجهة الحوثيين.
يأتي ذلك فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة، بـ"الاحتجاز التعسفي" لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، داعيًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.
وقال غوتيريش في بيان: "إن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددًا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبًا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن".
وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق أمس الجمعة، إن الواقعة حدثت في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنها علقت تحركاتها الرسمية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، سعيًا للإفراج الفوري عنهم.
وأوضحت الأمم المتحدة - في بيان لم تفصح فيه عن عدد المحتجزين أو أي تفاصيل أخرى - أن قرار تعليق جميع التحركات اتُّخذ لضمان سلامة موظفيها، وأنها على تواصل مع مسؤولين حوثيين كبار للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها وشركائها.
ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من المسؤولين الحوثيين.
واشتكت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي من احتجاز الحوثيين 11 من موظفيها.
كما يحتجز الحوثيون نحو 20 موظفًا يمنيًا بالسفارة الأميركية في صنعاء منذ ثلاث سنوات. وعلقت السفارة عملياتها في البلاد منذ 2014.
وتقول الجماعة إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين "متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة".
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، أنها ستفرج عن عشرات السجناء اليوم السبت في خطوة وصفتها بـ"المبادرة الإنسانية".
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، إن الجماعة ستنفذ "مبادرة أحادية سنفرج فيها عن العشرات من أسرى الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن بقية التفاصيل ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.
الجزيرة


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