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إسرائيل لن تنسحب كاملًا من جنوب لبنان.. وحزب الله لن يردّ

1/25/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعدّ أهالي قرى الشريط الحدودي، لا سيما تلك التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية بعد، للعودة صباح الأحد بعد غياب استمر لأكثر من خمسة أشهر. وأبلغوا الجيش اللبناني أنهم سيدخلون بالقوّة يوم الأحد حتى لو لم ينسحب الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر بأن الجيش اللبناني سيتدارك هذا الوضع بإصدار موقف في الساعات المقبلة يدعو فيه الأهالي إلى التروّي وعدم التسرّع في العودة قبل أن تقوم الفرق الهندسية التابعة للجيش بإزالة مخلّفات الحرب، حفاظًا على حياتهم.
من جهة أخرى، تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، إذ بلغت أكثر من 600 خرق، توزّعت بين نسف المنازل، تفجيرها، جرف الطرقات، وإحراق المحاصيل الزراعية والمساحات الحرجية. بالإضافة إلى التحليق المتواصل للطيران المسيّر فوق الجنوب والعاصمة بيروت والبقاع.
ولا يبدو أن إسرائيل اكتفت بخروقاتها لاتفاق الهدنة، بل تستعد للبقاء في بعض المواقع الاستراتيجية، لا سيما في القطاعين الأوسط والشرقي.
وما لم يُحسم بالتسريبات الإعلامية أكده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيستغرق أكثر من 60 يومًا، لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُطبّق بالكامل من قبل لبنان، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن.
وبذلك، أعلنت إسرائيل رسميًا أنها لن تنسحب بعد انتهاء مهلة الستين يومًا من جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن مهلة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان قد تُمدد لأسبوعين إضافيين عن الموعد المقرر غدًا الأحد، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيُبقي على تواجده في مناطق القطاعين الشرقي والأوسط، منها الطيبة، تلّة حمامص الاستراتيجية، النبي عويضة، ميس الجبل، بليدا ودير ميماس.
أما حزب الله، الذي دفع فاتورة باهظة بحرب الاستنزاف التي خاضها، فأشار في بيان إلى أن "أي تجاوز لمهلة الـ60 يومًا يُعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاق، وتعديًا على السيادة اللبنانية، ودخول الاحتلال فصلاً جديدًا يستوجب من الدولة التعامل معه بجميع الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال".
وتسارعت وتيرة الاتصالات الدولية مع المقار الرسمية اللبنانية، للضغط على إسرائيل للالتزام بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان غدًا، كما نص الاتفاق. ومع ذلك، لم يحصل لبنان على ضمانات بذلك.
وأشار رئيس تحرير موقع "جنوبية"، علي الأمين، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيُبقي على تواجده في بعض المواقع، لأن لبنان، بحسب ما يزعم بيان مكتب نتنياهو، لم يُطبّق الالتزامات المطلوبة منه وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
ولم يستبعد الأمين أن تكون تل أبيب قد أرسلت تقريرًا إلى لجنة مراقبة الاتفاق، لتبرير عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجنوب، بحجّة أن لبنان لم يلتزم بمنع وجود حزب الله العسكري في جنوب الليطاني.
وأضاف الأمين: "ردّ حزب الله على عدم تنفيذ اتفاق الهدنة مُستبعد، لأن قاعدته الشعبية لا تتحمّل فكرة عودة المواجهة، خصوصًا أن إسرائيل لن تتهاون في الردّ على أي عملية أمنية قد يُقدِم عليها الحزب".
وأشار إلى أن الناس منشغلة بترتيب أمورها بعد ما حلّ بها جراء الحرب، لا سيما أن التعويضات التي صرفها حزب الله للمتضررين لم تكفِ، وجاءت عكس توقّعات الأهالي. لذلك، لا يرغب أهالي الجنوب بخوض حرب جديدة بعد أن خسروا منازلهم وأرزاقهم.
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