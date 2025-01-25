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انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة الجمعة

1/25/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأيام الستة الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لكنها أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي دخلت أمس الجمعة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني يوم الجمعة، وفقًا لمعلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.
وكانت 630 شاحنة قد دخلت قطاع غزة يوم الأحد، و915 يوم الاثنين، و897 يوم الثلاثاء، و808 يوم الأربعاء، و653 يوم الخميس الماضي.
ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر 6 أسابيع، منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض أن يتوجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.
وعندما سُئلت عن سبب الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن "المنظمة الدولية وشركاءها في المجال الإنساني يعملون بأقصى سرعة ممكنة لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر".
ولم تذكر أي تفاصيل أخرى. وكانت حكومة غزة قد اتهمت سابقًا إسرائيل بوضع عراقيل أدت إلى نقص عدد شاحنات المساعدات.
من جهته، أكد مصدر حكومي في غزة أن الأوضاع الإنسانية في شمال القطاع "ما زالت بحاجة إلى دعم فوري وشامل لتوفير الوقود والمواد الأساسية لإغاثة المتضررين من حرب الإبادة الإسرائيلية".
وشدد المصدر على "أهمية تسريع وصول الشاحنات المتبقية لتلبية احتياجات السكان العاجلة".
في المقابل، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في الخارجية البريطانية، أنيليز دودز، إن "وقف إطلاق النار في غزة يتيح إدخال مزيد من المساعدات إليها، لكن واحدة من الوكالات الحيوية، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تواجه خطر الانهيار الأسبوع المقبل".
وأضافت دودز أن أطفال الأراضي الفلسطينية المحتلة يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم بفضل الأونروا، وأنه يجب تمكين الوكالة من العمل، خاصة في ظل الظروف الحالية.
الجزيرة


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