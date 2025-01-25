فيديو يوثّق لحظة انهيار مبنى سكني في تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثّق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق في مدينة قونيا وسط تركيا يوم الجمعة.



وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفِرَقًا طبية إلى مكان الحادث.



وقال محافظ قونيا في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن المبنى مُرخص ولكنه غير مدرج ضمن التجديد الحضري.



وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة، حسبما ذكر موقع "تركيا توداي" الإخباري.

وتحدثت مواقع تركية عن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض المبنى، بينما لا يزال حوالي 6 أشخاص محاصرين.



وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ نشر 200 فرد من فريق الإنقاذ والشرطة والإطفاء ووحدات الرعاية الصحية، مع دعم إضافي من المحافظات المجاورة.



سكاي نيوز عربية