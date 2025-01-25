Saturday, 25 January 2025 06:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسميا.. ترامب ينفذ تهديده ويغيّر اسم خليج المكسيك

1/25/2025 12:05:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية الأميركية يوم الجمعة إنها غيّرت رسميًا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الإثنين، وذلك في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "بناءً على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميًا باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".
وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تُسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريمًا للرئيس الأميركي الأسبق ويليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناءً على طلب الولاية.
وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها "مقتنعة" بأن "الحوار سيسود" مع الرئيس ترامب، لكنها شددت على أن بلادها لن تكون "تابعة" للولايات المتحدة.
وأوضحت الرئيسة اليسارية أمام آلاف من مؤيديها، الذين تجمعوا في مكسيكو في أول 100 يوم لها في منصبها: "الأمر الأكيد هو أننا سنمضي قدمًا مرفوعي الرأس دائمًا".
وعارضة خريطة قديمة، اقترحت الرئيسة وقتها إعادة تسمية الولايات المتحدة "أميركا المكسيكية"، ردًا منها على اقتراح ترامب بأن يُطلق على خليج المكسيك اسم "خليج أميركا".
سكاي نيوز عربية



MENAFN25012025000208011052ID1109127745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث