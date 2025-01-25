رسميا.. ترامب ينفذ تهديده ويغيّر اسم خليج المكسيك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الداخلية الأميركية يوم الجمعة إنها غيّرت رسميًا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الإثنين، وذلك في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "بناءً على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميًا باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".
وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تُسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريمًا للرئيس الأميركي الأسبق ويليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناءً على طلب الولاية.
وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها "مقتنعة" بأن "الحوار سيسود" مع الرئيس ترامب، لكنها شددت على أن بلادها لن تكون "تابعة" للولايات المتحدة.
وأوضحت الرئيسة اليسارية أمام آلاف من مؤيديها، الذين تجمعوا في مكسيكو في أول 100 يوم لها في منصبها: "الأمر الأكيد هو أننا سنمضي قدمًا مرفوعي الرأس دائمًا".
وعارضة خريطة قديمة، اقترحت الرئيسة وقتها إعادة تسمية الولايات المتحدة "أميركا المكسيكية"، ردًا منها على اقتراح ترامب بأن يُطلق على خليج المكسيك اسم "خليج أميركا".
سكاي نيوز عربية
MENAFN25012025000208011052ID1109127745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.