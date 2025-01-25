طقس بارد نسبيا.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس ليوم الثلاثاء



السبت ، الطقس بارد نسبيًا في معظم المناطق معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ليلاً يكون الطقس باردًا مع احتمالية تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول

الأحد ، الطقس بارد نسبيًا صباحًا ومائل قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من ساعات ما بعد الظهر مع زخات مطرية متفرقة في جنوب وشرق المملكة قد تمتد لاحقًا إلى شمال ووسط البلاد لفترة قصيرة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانًا جنوبًا

الاثنين ، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطرية متوقعة في شرق المملكة قد تكون غزيرة أحيانًا وفرصة محدودة لأمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد مساءً يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا مع احتمالية تشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بجنوب وشرق المملكة الأحد والاثنين

الثلاثاء، الطقس بارد نسبيًا في معظم المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ليلاً يكون الطقس باردًا بشكل عام مع وجود بعض الغيوم العالية

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب ، كما نوهت إلى خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة أثناء الهطولات المطرية

