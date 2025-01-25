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بعد تعيينه وزيرا للدفاع في أميركا.. من هو بيت هيغسيث؟

1/25/2025 12:05:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب
وجاءت المصادقة على تعيين هيغسيث وزيرًا للدفاع رغم معارضة المعسكر الديمقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس
تم التصديق على تعيين هيغسيث بعد تعادل في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ، لكن جيه دي فانس، نائب الرئيس، تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التصويت لصالح تعيين وزير الدفاع الجديد.


وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عامًا، لتولي منصب وزير الدفاع قد أثار احتجاجات، خصوصًا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم، فضلًا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه، مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية .
من هو بيت هيغسيث؟
تخرّج من جامعة برينستون وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد
خدم كمحارب في الجيش، وقام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان
حصل على نجمتين برونزيتين وشارة المشاة القتالية
عمل كمذيع برامج في قناة "فوكس نيوز" لمدة 8 سنوات، وكان مذيعًا مشاركًا في برنامج "فوكس والأصدقاء"
نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور الرئيس المتكرر كضيف في البرنامج
ألّف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعان في المركز الأول


قاد سابقًا العديد من المنظمات غير الربحية
ترشح لفترة وجيزة لتمثيل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2012

سكاي نيوز عربية

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