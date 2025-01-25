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مُجددا باسم ياخور يُثير الجدل.. ماذا قال عن أحمد الشرع ؟ (فيديو)

1/25/2025 12:05:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصبح الممثل السوري باسم ياخور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد انتشار فيديو له من مقابلة أجراها على هامش حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض، الذي أُقيم يوم السبت الماضي.
وفي الفيديو، رد باسم على سؤال الصحافي حول إمكانية تجسيده دور أحمد الشرع (الجولاني) إذا عُرض عليه، فقال: "ليش لينعمل فيلم أصلًا؟ يعني اليوم نحن نعيش حالة متغيرة في سوريا، إجت سلطة جديدة وخلينا نشوف كيف بدها تقود البلد وإن شاء الله تكون الأفضل".

لبنان24

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