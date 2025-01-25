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ترامب والأيام الخمسة.. ماذا فعل فيها؟

1/25/2025 12:05:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الخمسة أيام الماضية العديد من الإجراءات في الداخل الأميركي، كان من أبرزها العفو عن المتهمين في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وهو ما وعد به ترامب مرارًا خلال فترة حملته الانتخابية.


كما اتخذ ترامب إجراءات بشأن الهجرة، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود، ووقف وصول اللاجئين، وتخفيف القواعد المتعلقة بالأماكن التي يمكن للضباط البحث فيها عن المهاجرين غير الشرعيين، وأمر القوات بالتوجه إلى الحدود الأميركية مع المكسيك.


ومع ذلك، فإن مداهمات الهجرة واسعة النطاق في المدن الكبرى فشلت حتى الآن في التحقق.


لا يتمتع الرئيس الأميركي بالسلطة الكاملة لإصدار القوانين، وتخضع بعض قراراته للكونغرس والمحاكم. ومن الأمثلة على ذلك حتى اللحظة، إيقاف أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة مؤقتًا.


إحدى السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس هي العفو عن المجرمين، وقد أصدر ما يقرب من 1500 عفو عن المتهمين في هجوم الكابيتول، بالإضافة إلى العفو عن روس أولبريخت، الذي أدين بإدارة سوق مخدرات عبر الإنترنت.


في الأوامر التنفيذية، أوقف ترامب حظرًا أميركيًا على تطبيق تيك توك وأعاد تسمية خليج المكسيك بـ "خليج أميركا"، وأمر المسؤولين بوضع خطة للإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيال جون إف كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور.


اختتم ترامب أسبوعه برحلتين إلى مناطق شهدت كوارث طبيعية في كارولينا الشمالية وكاليفورنيا.
وزار المناطق التي دمرها إعصار هيلين في آشيفيل، ثم سافر جواً إلى لوس أنجلوس لجولة في المناطق التي دمرتها الحرائق الأخيرة.


وينتظر العالم سياسة ترامب الخارجية أيضًا وما قد تؤدي إليه في ملف الحرب الأوكرانية وتعقيدات الصراع في الشرق الأوسط والتعاطي مع إيران.

سكاي نيوز عربية

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