وزير الخارجية الامريكي يؤكد لنظيره الصيني قلق بلاده من الاجراءات القسرية ضد تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 1 (كونا) - اكد وزير
الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة قلق بلاده مما وصفه بالاجراءات "القسرية" التي تتخذها الصين ضد تايوان وما يتعلق بتحركاتها في بحر الصين الجنوبي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الامريكي مع نظيره الصيني وانغ يي ناقش خلاله القضايا الاقليمية والعالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية تومي بروس في تصريح صحفي
ان الوزير روبيو اكد خلال المكالمة ان "ادارة الرئيس دونالد ترامب
تنظر الى المصالح الامريكية وتضع الشعب الامريكي في المقام الاول في علاقتها مع الصين".
واضاف بروس ان الوزير الامريكي في الوقت الذي اكد فيه على التزام الولايات المتحدة بحلفائنا في المنطقة اعرب عن "القلق الشديد" ازاء "الإجراءات القسرية" التي تتخذها الصين ضد تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن الاسبوع الماضي انه اجرى مباحثات هاتفية "بناءة" مع نظيره الصيني شين جين بينغ تناولت ملفات وقضايا عدة منها التجارة والاقتصاد ومستقبل العلاقات بين البلدين.
كما اجرى وزير الخارجية الامريكي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون.
وقال بروس في تصريح صحفي ان المكالمة تأتي تزامنا مع الذكرى ال30 للعلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام واستعرضت التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
واوضح ان الوزير روبيو ناقش "المخاوف الإقليمية بما في ذلك السلوك العدواني للصين في بحر الصين الجنوبي" فيما اشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.(النهاية)
ا م م
MENAFN24012025000071011013ID1109127672
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