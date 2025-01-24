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الخزانة الأمريكية ترفع جميع العقوبات السابقة عن المستوطنين الإسرائيلين

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن- 24-1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة رفع جميع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن على منظمات إسرائيلية ومستوطنين متورطين بهجمات ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وجاء الإعلان في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعنوان "إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية-إزالة التصنيفات المتعلقة بالضفة الغربية."
وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 20 يناير 2025 (الإثنين الماضي) أمرا تنفيذيا متعلقا بال"الإلغاءات الأولية للأوامر والإجراءات التنفيذية الضارة".
وأشار إلى أنه "ألغى من بين إجراءات أخرى الأمر التنفيذي (رقم 14115)" الصادر عن بايدن العام الماضي واوجب فرض تلك العقوبات.
وأضاف "لتنفيذ إلغاء الرئيس للأمر التنفيذي (رقم 14115) أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم برنامج العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية من موقعه على الإنترنت وأزال جميع الأشخاص المعينين بموجب الأمر التنفيذي (رقم 14115) من قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين بشكل خاص من (قائمة الأشخاص المحظورين)."
كما أشار إلى أنه "تم رفع الحظر عن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي (رقم 14115)."
ويذكر أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرضتا خلال العام الماضي عقوبات على عشرات المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية بعدما وقع الرئيس السابق جو بايدن في 1 فبراير 2024 أمرا تنفيذيا ينص على "فرض عقوبات معينة على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية." (النهاية)

ر س ر


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