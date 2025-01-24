الخزانة الأمريكية ترفع جميع العقوبات السابقة عن المستوطنين الإسرائيلين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن- 24-1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة رفع جميع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن على منظمات إسرائيلية ومستوطنين متورطين بهجمات ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وجاء الإعلان في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعنوان "إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية-إزالة التصنيفات المتعلقة بالضفة الغربية."
وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وقع في 20 يناير 2025 (الإثنين الماضي) أمرا تنفيذيا متعلقا بال"الإلغاءات الأولية للأوامر والإجراءات التنفيذية الضارة".
وأشار إلى أنه "ألغى من بين إجراءات أخرى الأمر التنفيذي (رقم 14115)" الصادر عن بايدن العام الماضي واوجب فرض تلك العقوبات.
وأضاف "لتنفيذ إلغاء الرئيس للأمر التنفيذي (رقم 14115) أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم برنامج العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية من موقعه على الإنترنت وأزال جميع الأشخاص المعينين بموجب الأمر التنفيذي (رقم 14115) من قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين بشكل خاص من (قائمة الأشخاص المحظورين)."
كما أشار إلى أنه "تم رفع الحظر عن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي (رقم 14115)."
ويذكر أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرضتا خلال العام الماضي عقوبات على عشرات المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية بعدما وقع الرئيس السابق جو بايدن في 1 فبراير 2024 أمرا تنفيذيا ينص على "فرض عقوبات معينة على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية." (النهاية)
ر س ر
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