الأهلي والزمالك يصلان إلى نهائي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 24 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا الأهلي والزمالك المصريان اليوم الجمعة إلى المباراة النهائية من البطولة العربية ال43 للأندية للكرة الطائرة للرجال بفوزهما على كل من السيب العماني والشرطة القطري تواليا بثلاثة أشواط لشوطين في الدور نصف النهائي.
وسيلتقي غدا السبت في اليوم الختامي للبطولة الشرطة القطري والسيب العماني في مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع ثم سيلعب الفريقان المصريان على نهائي البطولة العربية.
وفي مباريات
تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن التي أقيمت في وقت سابق من اليوم فاز السويحلي الليبي على الجزيرة الاماراتي بثلاثة اشواط لشوط واحد كما فاز السلام العماني على قطر القطري بثلاثة اوشاط لشوطين في حين سيلعب السويحلي ضد السلام غدا السبت على المركزين الخامس والسادس والجزيرة ضد قطر على المركزين السابع والثامن.
يشار إلى أن البطولة انطلقت في 16 يناير الجاري وتقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق (السويحلي) الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية)
س س س / ر ج
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