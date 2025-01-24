Saturday, 25 January 2025 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي والزمالك يصلان إلى نهائي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في قطر

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا الأهلي والزمالك المصريان اليوم الجمعة إلى المباراة النهائية من البطولة العربية ال43 للأندية للكرة الطائرة للرجال بفوزهما على كل من السيب العماني والشرطة القطري تواليا بثلاثة أشواط لشوطين في الدور نصف النهائي.
وسيلتقي غدا السبت في اليوم الختامي للبطولة الشرطة القطري والسيب العماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم سيلعب الفريقان المصريان على نهائي البطولة العربية.
وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن التي أقيمت في وقت سابق من اليوم فاز السويحلي الليبي على الجزيرة الاماراتي بثلاثة اشواط لشوط واحد كما فاز السلام العماني على قطر القطري بثلاثة اوشاط لشوطين في حين سيلعب السويحلي ضد السلام غدا السبت على المركزين الخامس والسادس والجزيرة ضد قطر على المركزين السابع والثامن.
يشار إلى أن البطولة انطلقت في 16 يناير الجاري وتقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق (السويحلي) الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية)

س س س / ر ج


MENAFN24012025000071011013ID1109127669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث