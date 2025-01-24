الجيش اللبناني يؤكد متابعة انتشاره في الجنوب مع مواصلة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 24 - 1 (كونا) -- اكد الجيش اللبناني اليوم الجمعة مواصلة انتشار وحداته العسكرية في مناطق من القطاع الغربي في جنوب لبنان بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها تنفيذا لاتفاق ايقاف اطلاق النار .
وقالت مديرية قيادة الجيش اللبناني في بيان ان وحدات عسكرية واصلت انتشارها في بلدتي (شيحين والجبين) التابعتين لقضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال منها بالتنسيق مع اللجنة الخماسية الدولية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).
ودعا الجيش المواطنين الى عدم الاقتراب من المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال والالتزام بالتعليمات الى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة اجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة.
وعلى صعيد متصل اعلن الجيش اللبناني تسلمه في مرفأ بيروت معدات عسكرية مقدمة من فرنسا وقبرص تتكون من 10 جرارات محملة و10 آليات لصالح الوحدات الهندسية من أجل تطهير وإعادة تأهيل الطرق وخاصة في جنوب لبنان اضافة الى قطع صيانة المركبات الأمامية المدرعة.
وبالنسبة لخروقات قوات الاحتلال لاتفاق الهدنة بين الجانبين افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن قوة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي توغلت في بلدة (عيترون) معززة بدبابة (ميركافا) وجرافة وعمدت الى قطع طريق عام (عيترون - بنت جبيل) في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية ان مسيرة تابعة لطيران الاحتلال ألقت ثلاث قنابل مسمارية على حي (العريض) عند اطراف بلدة (يحمر الشقيف) في حين استمر نسف المنازل في البلدات الحدودية واخرها في بلدتي (حولا وكفركلا) ما خلف اضرارا مادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / ر ج
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