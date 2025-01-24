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الجيش اللبناني يؤكد متابعة انتشاره في الجنوب مع مواصلة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 1 (كونا) -- اكد الجيش اللبناني اليوم الجمعة مواصلة انتشار وحداته العسكرية في مناطق من القطاع الغربي في جنوب لبنان بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها تنفيذا لاتفاق ايقاف اطلاق النار .
وقالت مديرية قيادة الجيش اللبناني في بيان ان وحدات عسكرية واصلت انتشارها في بلدتي (شيحين والجبين) التابعتين لقضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال منها بالتنسيق مع اللجنة الخماسية الدولية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).
ودعا الجيش المواطنين الى عدم الاقتراب من المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال والالتزام بالتعليمات الى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة اجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة.
وعلى صعيد متصل اعلن الجيش اللبناني تسلمه في مرفأ بيروت معدات عسكرية مقدمة من فرنسا وقبرص تتكون من 10 جرارات محملة و10 آليات لصالح الوحدات الهندسية من أجل تطهير وإعادة تأهيل الطرق وخاصة في جنوب لبنان اضافة الى قطع صيانة المركبات الأمامية المدرعة.
وبالنسبة لخروقات قوات الاحتلال لاتفاق الهدنة بين الجانبين افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن قوة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي توغلت في بلدة (عيترون) معززة بدبابة (ميركافا) وجرافة وعمدت الى قطع طريق عام (عيترون - بنت جبيل) في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية ان مسيرة تابعة لطيران الاحتلال ألقت ثلاث قنابل مسمارية على حي (العريض) عند اطراف بلدة (يحمر الشقيف) في حين استمر نسف المنازل في البلدات الحدودية واخرها في بلدتي (حولا وكفركلا) ما خلف اضرارا مادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ر ج


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