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العاصفة (ايوين) تتسبب في مقتل شخص وانقطاع الكهرباء والماء عن آلاف المنازل

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 1 (كونا) –- أعلنت الشرطة الإيرلندية اليوم الجمعة مقتل شخص واحد اثر سقوط شجرة على سيارته بفعل عاصفة (ايوين) التي اجتاحت أيرلندا وشمالي المملكة المتحدة اليوم الجمعة وسجلت سرعتها رقما قياسيا بلغ 160 كيلومترا في الساعة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الرياح تسببت في انقطاع الكهرباء عن 725 الف منزل ومحال تجارية فيما خلفت 138 الف شخص بدون مياه.
وفي اسكتلندا تم إلغاء رحلة واحدة من كل خمس رحلات جوية وتوقفت جميع قطارات السكك الحديدية فيما أغلقت جميع مدارس أيرلندا الشمالية وتسببت العاصفة في تدمير عدد من المباني وتشلع العديد من الأشجار.
وشهدت مطارات مدن دبلن وادنبره وغلاسكو وهيثرو في العاصمة لندن ارتباكا شديدا في حركة الطيران بعد إلغاء 1124 رحلة جوية وتعطيل نحو 150 الف راكب.
وذكرت الهيئة ان الرياح الاقوى قد اجتازت بعيدا مساء اليوم الجمعة الا انه من المتوقع ان تجلب العاصفة رياحا تتجاوز سرعتها 128 كيلومترا في الساعة عبر سواحل وهضاب اسكتلندا وايرلندا الشمالية.
وأبقى مكتب الأرصاد الجوية التحذيرات الصفراء من هبوب الرياح وهطول الأمطار والثلوج في المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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