العاصفة (ايوين) تتسبب في مقتل شخص وانقطاع الكهرباء والماء عن آلاف المنازل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 24 - 1 (كونا) –- أعلنت الشرطة الإيرلندية اليوم الجمعة مقتل شخص واحد اثر سقوط شجرة على سيارته بفعل عاصفة (ايوين) التي اجتاحت أيرلندا وشمالي المملكة المتحدة اليوم الجمعة وسجلت سرعتها رقما قياسيا بلغ 160 كيلومترا في الساعة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الرياح تسببت في انقطاع الكهرباء عن 725 الف منزل ومحال تجارية فيما خلفت 138 الف شخص بدون مياه.
وفي اسكتلندا تم إلغاء رحلة واحدة من كل خمس رحلات جوية وتوقفت جميع قطارات السكك الحديدية فيما أغلقت جميع مدارس
أيرلندا الشمالية وتسببت العاصفة في تدمير عدد من المباني وتشلع العديد من الأشجار.
وشهدت مطارات مدن دبلن وادنبره وغلاسكو وهيثرو في العاصمة لندن ارتباكا شديدا في حركة الطيران بعد إلغاء 1124 رحلة جوية وتعطيل نحو 150 الف راكب.
وذكرت الهيئة ان الرياح الاقوى قد اجتازت بعيدا مساء اليوم الجمعة الا انه من المتوقع ان تجلب العاصفة رياحا تتجاوز سرعتها 128 كيلومترا في الساعة عبر سواحل وهضاب اسكتلندا وايرلندا الشمالية.
وأبقى مكتب الأرصاد الجوية التحذيرات الصفراء من هبوب الرياح وهطول الأمطار والثلوج في المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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