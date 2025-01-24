مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة اخرين بانفجار في مصنع للذخيرة بالهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 24 - 1 (كونا) -- قتل ثمانية أشخاص اليوم الجمعة في انفجار بمصنع للذخيرة في محافظة (بهاندارا) بولاية ماهاراشترا غرب الهند.
ونقلت وكالة (آسيان نيوز إنترناشيونال) عن وزير
النقل في الحكومة المركزية (نيتين جادكاري) القول إن سبعة آخرين أصيبوا في الانفجار الكبير الذي وقع في المصنع ما تسبب في نشوب حريق وانهيار المبنى.
وباشرت قوة الاستجابة للكوارث الوطنية عملية الإنقاذ على الفور باستخدام معدات متخصصة ونجحت في السيطرة على الحريق بعد ثماني ساعات.
وقال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس إن 13 إلى 14 عاملا كانوا عالقين في الموقع وقت الانفجار في حين قدم وزير الدفاع راجنات سينغ تعازيه لأسر العمال الذين لقوا حتفهم في الانفجار كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
MENAFN24012025000071011013ID1109127666
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