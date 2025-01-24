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مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة اخرين بانفجار في مصنع للذخيرة بالهند

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 1 (كونا) -- قتل ثمانية أشخاص اليوم الجمعة في انفجار بمصنع للذخيرة في محافظة (بهاندارا) بولاية ماهاراشترا غرب الهند.
ونقلت وكالة (آسيان نيوز إنترناشيونال) عن وزير النقل في الحكومة المركزية (نيتين جادكاري) القول إن سبعة آخرين أصيبوا في الانفجار الكبير الذي وقع في المصنع ما تسبب في نشوب حريق وانهيار المبنى.
وباشرت قوة الاستجابة للكوارث الوطنية عملية الإنقاذ على الفور باستخدام معدات متخصصة ونجحت في السيطرة على الحريق بعد ثماني ساعات.
وقال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس إن 13 إلى 14 عاملا كانوا عالقين في الموقع وقت الانفجار في حين قدم وزير الدفاع راجنات سينغ تعازيه لأسر العمال الذين لقوا حتفهم في الانفجار كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)

ا ت ك / ر ج


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