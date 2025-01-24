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مطار إسطنبول الأكثر نشاطا في أوروبا للعام الثالث على التوالي

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 25 - 1 (كونا) -- حافظ مطار إسطنبول على ريادته في أوروبا بوصفه أكثر مطارات القارة نشاطا للعام الثالث على التوالي حيث سجل متوسطا يوميا بلغ 1401 رحلة جوية خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يورو كونترول) لعام 2024 تحت عنوان (نظرة عامة على الطيران الأوروبي) فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بنسبة اثنين بالمئة مقارنة بعام 2023 ليحافظ على صدارته للعام الثالث على التوالي بوصفه أكثر مطارات أوروبا نشاطا.
وفي قائمة المطارات التي نظمت أكبر عدد من الرحلات الجوية يوميا جاء مطار إسطنبول أولا ثم مطار سخيبول في أمستردام بهولندا ثانيا بمتوسط 1336 رحلة يوميا ثم مطار هيثرو في لندن بواقع 1302 رحلة.
وبناء على معطيات التقرير فقد احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثالثة في أوروبا بتسيير وسطيا 1435 رحلة يومية عام 2024.
وبحسب التقرير احتلت تركيا المرتبة السادسة في ترتيب أكبر 10 دول من حيث تنظيم الرحلات الجوية في أوروبا بمتوسط 3140 رحلة يومية من كافة مطارات البلاد. (النهاية)

ط ا / ر ج


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