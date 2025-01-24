مطار إسطنبول الأكثر نشاطا في أوروبا للعام الثالث على التوالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 25 - 1 (كونا) -- حافظ مطار إسطنبول على ريادته في أوروبا بوصفه أكثر مطارات القارة نشاطا للعام الثالث على التوالي حيث سجل متوسطا يوميا بلغ 1401 رحلة جوية خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يورو كونترول) لعام 2024 تحت عنوان (نظرة عامة على الطيران الأوروبي) فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بنسبة اثنين بالمئة مقارنة بعام 2023 ليحافظ على صدارته للعام الثالث على التوالي بوصفه أكثر مطارات أوروبا نشاطا.
وفي قائمة المطارات التي نظمت أكبر عدد من الرحلات الجوية يوميا جاء مطار إسطنبول أولا ثم مطار سخيبول في أمستردام بهولندا ثانيا بمتوسط 1336 رحلة يوميا ثم مطار هيثرو في لندن بواقع 1302 رحلة.
وبناء على معطيات التقرير فقد احتلت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثالثة في أوروبا بتسيير وسطيا 1435 رحلة يومية عام 2024.
وبحسب التقرير احتلت تركيا المرتبة السادسة في ترتيب أكبر 10 دول من حيث تنظيم الرحلات الجوية في أوروبا بمتوسط 3140 رحلة يومية من كافة مطارات البلاد. (النهاية)
ط ا / ر ج
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