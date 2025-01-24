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ادارة الرئيس ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك الى خليج امريكا

1/24/2025 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 1 (كونا) -– اعلنت وزارة الداخلية الامريكية رسميا اليوم الجمعة تغيير اسم خليج المكسيك الى "خليج امريكا" وقمة (دينالي) في ولاية ألاسكا إلى جبل (ماكينلي).
وذكرت الوزارة في بيان صحفي انه "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب فإن خليج المكسيك سيعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".
واضاف البيان ان هذه الاجراءات التغييرية "تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
وكان الرئيس ترامب قد اعلن يوم الإثنين الماضي عقب وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أن إدارته سوف تعمد بعد "فترة قصيرة" إلى تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" ما أثار بعضا من ردود الأفعال الدولية والجدل بشأن هذا القرار. (النهاية)

ا م م / ر ج


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