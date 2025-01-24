ادارة الرئيس ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك الى خليج امريكا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 24 – 1 (كونا) -– اعلنت وزارة الداخلية الامريكية رسميا اليوم الجمعة تغيير اسم خليج المكسيك الى "خليج امريكا" وقمة (دينالي) في ولاية ألاسكا إلى جبل (ماكينلي).
وذكرت الوزارة في بيان صحفي انه "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب
فإن خليج المكسيك سيعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".
واضاف البيان ان هذه الاجراءات التغييرية "تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
وكان الرئيس ترامب قد اعلن يوم الإثنين الماضي عقب وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أن إدارته سوف تعمد بعد "فترة قصيرة" إلى تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" ما أثار بعضا من ردود الأفعال الدولية والجدل بشأن هذا القرار. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN24012025000071011013ID1109127664
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