موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – وزارة الداخلية تعلن أنها نفذت حملة أمنية ومرورية في منطقة الشعب أمس الخميس أسفرت عن تحرير 1324 مخالفة مرورية متنوعة وضبط شخص لحيازته مواد مسكرة و8 مطلوبين لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار وضبط مخالف لقانون الإقامة والعمل.

واشنطن – وزارة الداخلية الامريكية تعلن رسميا تغيير اسم خليج المكسيك الى "خليج امريكا" واسم أعلى قمة في أمريكا الشمالية قمة (دينالي) في ولاية ألاسكا إلى جبل (ماكينلي) وتذكر في بيان ان ذلك جاء بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

أربيل - وزارة الداخلية العراقية تعلن مقتل فردين من قوات حرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح قرب الحدود التركية شمالي العراق وتذكر أن قوات الحدود العراقية تعرضت لإطلاق نار من عناصر تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني.

الخرطوم - الجيش السوداني يعلن اكتمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم وفك الحصار عن القيادة العامة وسط العاصمة ويشير إلى نجاح قواته في "تحقيق التحام" بين الوحدات القادمة من أم درمان غربا وشمال بحري مع القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

تونس - عناصر من الشرطة التونسية تطلق النار على شخص أضرم النار في جسده قرب كنيس (معبد يهودي) بوسط تونس العاصمة وترديه قتيلا على الفور.

نيودلهي - ثمانية أشخاص قتلوا وسبعة آخرون اصيبوا في انفجار بمصنع للذخيرة في محافظة (بهاندارا) بولاية ماهاراشترا غرب الهند. (النهاية) ر ج