موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – وزارة الداخلية تعلن أنها نفذت حملة أمنية ومرورية في منطقة الشعب أمس الخميس أسفرت عن تحرير 1324 مخالفة مرورية متنوعة وضبط شخص لحيازته مواد مسكرة و8 مطلوبين لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار وضبط مخالف لقانون الإقامة والعمل.
واشنطن – وزارة الداخلية الامريكية تعلن رسميا تغيير اسم خليج المكسيك الى "خليج امريكا" واسم أعلى قمة في أمريكا الشمالية قمة (دينالي) في ولاية ألاسكا إلى جبل (ماكينلي) وتذكر في بيان ان ذلك جاء بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
أربيل - وزارة الداخلية العراقية تعلن مقتل فردين من قوات حرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح قرب الحدود التركية شمالي العراق وتذكر أن قوات الحدود العراقية تعرضت لإطلاق نار من عناصر تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني.
الخرطوم - الجيش السوداني يعلن اكتمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم وفك الحصار عن القيادة العامة وسط العاصمة ويشير إلى نجاح قواته في "تحقيق التحام" بين الوحدات القادمة من أم درمان غربا وشمال بحري مع القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
تونس - عناصر من الشرطة التونسية تطلق النار على شخص أضرم النار في جسده قرب كنيس (معبد يهودي) بوسط تونس العاصمة وترديه قتيلا على الفور.
نيودلهي - ثمانية أشخاص قتلوا وسبعة آخرون اصيبوا في انفجار بمصنع للذخيرة في محافظة (بهاندارا) بولاية ماهاراشترا غرب الهند. (النهاية) ر ج
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