إحراق أكثر من 50 منزلا في جنين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت أكثر من 50 منزلا في مخيم جنين الجمعة، مشيرا إلى أنها تمنع دخول طواقم الدفاع المدني لمناطق الاقتحام.
وأضاف جرار، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في عدة مناطق بجنين، مبينا أنه لا يوجد أي هدف أمني أو عسكري حققه العدوان الإسرائيلي على جنين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بإجلاء مجموعة من الأحياء القريبة من مخيم جنين، ما أدى إلى توسع حالة النزوح، موضحا أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا وصل إلى 18 ألف نازح من جنين.
وذكر أن قوات الاحتلال بدأت منذ صباح الجمعة بأعمال هدم واسعة النطاق، وتحدث عن عدم وجود دمار "هائل" بالبنية التحتية في جنين.-(وكالات)
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