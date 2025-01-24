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إحراق أكثر من 50 منزلا في جنين اليوم

1/24/2025 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت أكثر من 50 منزلا في مخيم جنين الجمعة، مشيرا إلى أنها تمنع دخول طواقم الدفاع المدني لمناطق الاقتحام.


وأضاف جرار، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في عدة مناطق بجنين، مبينا أنه لا يوجد أي هدف أمني أو عسكري حققه العدوان الإسرائيلي على جنين.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بإجلاء مجموعة من الأحياء القريبة من مخيم جنين، ما أدى إلى توسع حالة النزوح، موضحا أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا وصل إلى 18 ألف نازح من جنين.


وذكر أن قوات الاحتلال بدأت منذ صباح الجمعة بأعمال هدم واسعة النطاق، وتحدث عن عدم وجود دمار "هائل" بالبنية التحتية في جنين.-(وكالات)

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