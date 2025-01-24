القسام تنشر لقطات حصرية ليحيى السنوار قبل استشهاده

ظهر رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، في مشاهد نادرة من أرض المعركة في قطاع غزة.



جاء ذلك في تقرير نشرته قناة الجزيرة، مساء الجمعة، حيث ظهر السنوار يحمل عصاه ويتجول مع المقاتلين لرفع معنوياتهم.



ووجه أثناء المشاهد التي نشرت، رسالة للاحتلال قال فيها: "للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق".

وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.



كما أظهرت يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.



وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح، ومتابعة تطورات القتال، حيث ظهر السنوار بنفس الملابس والجعبة التي كان يرتديها قبل استشهاده.



وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر الى آلية إسرائيلية تم استهدافها واعطابها في حي تل السلطان برفح.











وكشفت الصور لحظات من الاستعدادات الميدانية التي سبقت عملية طوفان الأقصى، مسلطةً الضوء على دور السنوار القيادي في إدارة العمل العسكري للمقاومة.

وظهر أيضا عدة قادة من بينهم القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، و عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام، والذي قال: "مطالبنا وقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار وإعادة الاعمار".

وأكد عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري للقسام، أنه لن "يكون أمام قيادة الاحتلال المستقوية بأمريكا والغرب إلا أن تنصاع لمطالبنا العادلة في نهاية مراحل التفاوض".

وأيضا تحدث محمد الضيف أثناء التحضير لهجوم 7 أكتوبر: "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ ويكون لنا السبق في الوقت الحالي".

وتضمنت المشاهد توثيقًا لاقتحام مقاتلي قوة النخبة التابعة للقسام لناقلة الجند الإسرائيلية "النمر".

وأوضحت المشاهد، التخطيط لتنفيذ عملية طوفان الأقصى واقتحام المستوطنات، من خلال اختراق وحدة الاستخبارات للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما كشفه القسام.

وكانت كتائب القسام قد نفذت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجومًا واسعًا استهدف قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل مئات الجنود والضباط من جيش الاحتلال وأسر ما لا يقل عن 240 "إسرائيليًا"، تم الإفراج عن أكثر من 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، في حين قُتل عشرات المحتجزين جراء العدوان على القطاع لأكثر من 15 شهرًا.

