شهداء وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقرية ميثلون جنوب جنين

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقرية ميثلون جنوب جنين
التاريخ
1/24/2025 11:21:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل اعلام فلسطينية ،الجمعة،، بوقوع شهداء وإصابات من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مقهى ومنزل بقرية ميثلون جنوب جنين
.-(وكالات)
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