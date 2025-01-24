بمجموعة امتيازات.. كيف يغري ترامب الكنديين للانضمام إلى بلاده؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"أغرى" الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الكنديين بإعفاءات ضريبية كبيرة ورعاية صحية أفضل إذا انضمت بلادهم
إلى الولايات المتحدة وأصبحت الولاية رقم 51.
وقال ترامب في تصريحات
صحفية خلال زيارته إلى ولاية كارولينا الشمالية، "أود أن أرى كندا تصبح
الولاية رقم 51، المواطنون الكنديون سيحصلون على تغطية صحية أفضل بكثير من تلك
التي يحصلون عليها حاليا في بلادهم. أعتقد أن شعب كندا سيحب ذلك.. إذا فعلنا ذلك،
فلن تكون هناك تعريفات جمركية".
كما وعد ترامب
الكنديين بإعفاءات ضريبية كبيرة جدا؛ لأنهم يخضعون لضرائب كبيرة في الوقت الحالي، "ولن
نضطر إلى القلق بشأن القضايا العسكرية والعديد من الأمور الأخرى"، حسب قوله.
يذكر أن ترامب سوّق
لفكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها
باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد استقلالها وهويتها الوطنية.
وقال وزير الخارجية
الكندي، فيليب شامبين، ردًا على تصريحات ترامب، إنه "لا يوجد أي احتمال لأن
تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة".
وأضاف شامبين، في تصريحات
صحفية، أن تعليقات ترامب بشأن كندا "تعكس افتقارًا تامًا لفهم ما يجعل كندا
دولة قوية".
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