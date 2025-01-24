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بمجموعة امتيازات.. كيف يغري ترامب الكنديين للانضمام إلى بلاده؟

1/24/2025 11:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

"أغرى" الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكنديين بإعفاءات ضريبية كبيرة ورعاية صحية أفضل إذا انضمت بلادهم إلى الولايات المتحدة وأصبحت الولاية رقم 51.
وقال ترامب في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى ولاية كارولينا الشمالية، "أود أن أرى كندا تصبح الولاية رقم 51، المواطنون الكنديون سيحصلون على تغطية صحية أفضل بكثير من تلك التي يحصلون عليها حاليا في بلادهم. أعتقد أن شعب كندا سيحب ذلك.. إذا فعلنا ذلك، فلن تكون هناك تعريفات جمركية".

كما وعد ترامب الكنديين بإعفاءات ضريبية كبيرة جدا؛ لأنهم يخضعون لضرائب كبيرة في الوقت الحالي، "ولن نضطر إلى القلق بشأن القضايا العسكرية والعديد من الأمور الأخرى"، حسب قوله.

يذكر أن ترامب سوّق لفكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد استقلالها وهويتها الوطنية.

وقال وزير الخارجية الكندي، فيليب شامبين، ردًا على تصريحات ترامب، إنه "لا يوجد أي احتمال لأن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة".

وأضاف شامبين، في تصريحات صحفية، أن تعليقات ترامب بشأن كندا "تعكس افتقارًا تامًا لفهم ما يجعل كندا دولة قوية".

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