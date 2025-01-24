Saturday, 25 January 2025 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل للأمم المتحدة: الأونروا يجب أن توقف عملياتها في القدس

1/24/2025 11:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مبعوث "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في رسالة الجمعة، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
ويدخل قانون يحظر عمل الأونروا في "إسرائيل" والاتصال بسلطات الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الحالي.

MENAFN24012025000072011014ID1109127633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث