إسرائيل للأمم المتحدة: الأونروا يجب أن توقف عملياتها في القدس

إسرائيل للأمم المتحدة: الأونروا يجب أن توقف عملياتها في القدس
التاريخ
1/24/2025 11:21:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مبعوث "إسرائيل"
لدى الأمم المتحدة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في رسالة الجمعة، إن
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يجب أن "توقف
عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30
كانون الثاني/ يناير.
ويدخل قانون يحظر عمل
الأونروا في "إسرائيل" والاتصال بسلطات الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ
في 30 كانون الثاني/ يناير الحالي.
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