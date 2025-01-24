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القسام: تعاملنا مع الأسرى الإسرائيليين وفق تعاليم الإسلام

1/24/2025 11:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها وجهت مقاتليها إلى حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وفق تعاليم الإسلام، بينما سعت "دولتهم" باستمرار إلى قتلهم.
جاء ذلك على لسان عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، عز الدين الحداد، في حديثه لقناة "الجزيرة" حول هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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