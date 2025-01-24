القسام: تعاملنا مع الأسرى الإسرائيليين وفق تعاليم الإسلام

القسام: تعاملنا مع الأسرى الإسرائيليين وفق تعاليم الإسلام
التاريخ
1/24/2025 11:21:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز الدين
القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها وجهت مقاتليها إلى
حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وفق تعاليم الإسلام، بينما سعت "دولتهم"
باستمرار إلى قتلهم.
جاء ذلك على لسان عضو
المجلس العسكري لكتائب القسام، عز الدين الحداد، في حديثه لقناة
"الجزيرة" حول هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته الفصائل
الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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