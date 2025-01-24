أسماء وتفاصيل الأسيرات التي ستفرج عنهن حماس السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة المقاومة
الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات اللاتي
سيفرج عنهن اليوم السبت، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والأسيرات الأربع هن
كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج. ومن المتوقع أن يبدأ التبادل
بعد ظهر السبت.
يأتي لك بعد الإفراج
عن 3 أسيرات إسرائيليات و90 سجينا فلسطينيا في أول يوم من وقف إطلاق النار، الأحد
19 كانون الثاني/ يناير الحالي.
ومنذ الإفراج عن
الأسيرات الإسرائيليات الثلاث واستعادة رفات جندي ظل مفقودا 10 سنوات، يقول الاحتلال
الإسرائيلي إن 94 إسرائيليا وأجنبيا ما يزالون محتجزين في قطاع غزة.
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