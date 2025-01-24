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أسماء وتفاصيل الأسيرات التي ستفرج عنهن حماس السبت

1/24/2025 11:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات اللاتي سيفرج عنهن اليوم السبت، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والأسيرات الأربع هن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج. ومن المتوقع أن يبدأ التبادل بعد ظهر السبت.

يأتي لك بعد الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات و90 سجينا فلسطينيا في أول يوم من وقف إطلاق النار، الأحد 19 كانون الثاني/ يناير الحالي.

ومنذ الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث واستعادة رفات جندي ظل مفقودا 10 سنوات، يقول الاحتلال الإسرائيلي إن 94 إسرائيليا وأجنبيا ما يزالون محتجزين في قطاع غزة.

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