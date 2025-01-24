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تقديرات أميركية: حماس جندت 15 ألفا منذ بداية الحرب

1/24/2025 11:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مصدران في الكونغرس مطلعان على معلومات مخابرات أميركية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفًا منذ بداية حربها مع "إسرائيل".
وتشير معلومات المخابرات إلى "مقتل" عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب.

وأحجم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية عن التعليق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ يوم الأحد بعد صراع دام 15 شهرًا وأدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن في 14 كانون الثاني/ يناير إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريبًا في غزة، محذرًا من أن ذلك "مؤشر على استمرار التمرد والحرب".

ولم يقدم بلينكن مزيدًا من التفاصيل بشأن التقييم، لكن بيانات عبرية تقول إن إجمالي عدد "القتلى من المسلحين" في غزة يصل إلى نحو 20 ألفًا.

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