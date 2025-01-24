تقديرات أميركية: حماس جندت 15 ألفا منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدران في
الكونغرس مطلعان على معلومات مخابرات أميركية إن حركة المقاومة الإسلامية
الفلسطينية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفًا منذ بداية حربها مع "إسرائيل".
وتشير معلومات
المخابرات إلى "مقتل" عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب.
وأحجم مكتب مدير
المخابرات الوطنية الأميركية عن التعليق.
ودخل اتفاق وقف إطلاق
النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ يوم الأحد بعد صراع دام 15 شهرًا
وأدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير
الخارجية
الأميركي السابق أنتوني بلينكن في 14 كانون الثاني/ يناير إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد
الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريبًا في غزة، محذرًا من أن ذلك
"مؤشر على استمرار التمرد والحرب".
ولم يقدم بلينكن
مزيدًا من التفاصيل بشأن التقييم، لكن بيانات عبرية تقول إن إجمالي عدد "القتلى
من المسلحين" في غزة يصل إلى نحو 20 ألفًا.
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