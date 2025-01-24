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انخفاض كبير بالمساعدات التي دخلت غزة منذ سريان الاتفاق

1/24/2025 11:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إلى انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، يوم الجمعة، رغم دخول أكثر من 4200 شاحنة في الأيام الستة منذ بدء اتفاق وقف القتال بين حماس و"إسرائيل".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني، الجمعة، وذلك نقلاً عن معلومات تلقاها من الجانب الإسرائيلي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وعلّقت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو، على تراجع أعداد شاحنات المساعدات، إلى غزة، يوم الجمعة.

وقالت إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني "يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات" إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر.

وكانت 630 شاحنة دخلت قطاع غزة يوم الأحد و915 يوم الاثنين و897 يوم الثلاثاء و808 يوم الأربعاء و653 يوم الخميس.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض توجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.

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