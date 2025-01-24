إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شاب فلسطيني
برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل، بالضفة
الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال
الأحمر الفلسطينية، في بيان "إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب في العروب قرب
الخليل وجارٍ نقله للمستشفى".
وذكر شهود عيان لوكالة
الأناضول أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت
في محيط البركة الرومانية، لتدور مواجهات مع شبان فلسطينيين.
وبين الشهود أن جيش الاحتلال
الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الشبان.
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