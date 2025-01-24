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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

1/24/2025 11:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان "إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب في العروب قرب الخليل وجارٍ نقله للمستشفى".

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في محيط البركة الرومانية، لتدور مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وبين الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الشبان.

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