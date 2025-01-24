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آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم - جريدة الوطن السعودية

1/24/2025 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد صباح الأربعاء في مكتبه الخاص بديوان الأمارة الشيخ مرزوق بن سالم والشيخ مسعود بن سالم أبناء الفقيد الشيخ سالم بن خرصان بن صالح بن سمره آل مخلص الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم الشكر والتقدير.
وعبر أبناء الفقيد عن شكرهم واعتزازهم على مالموسه من الأمير جلوي أثناء تقديمه لواجب العزاء في الفقيد الذي جسد تلاحم الشعب السعودي مع قيادته الحكيمة.
ونوه أمير المنطقة بأن ماقام به ماهو إلّا واجب ديني تحث عليه القيادة الرشيدة وتعبر عن التلاحم والمحبة بين أفراد المجتمع السعودي قيادة وشعباً وفي نهاية الجلسة ترحم سموه على الفقيد.

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