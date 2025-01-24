آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد صباح الأربعاء في مكتبه الخاص بديوان الأمارة الشيخ مرزوق بن سالم والشيخ مسعود بن سالم أبناء الفقيد الشيخ سالم بن خرصان بن صالح بن سمره آل مخلص الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم الشكر والتقدير.
وعبر أبناء الفقيد عن شكرهم واعتزازهم على مالموسه من الأمير جلوي أثناء تقديمه لواجب العزاء في الفقيد الذي جسد تلاحم الشعب السعودي مع قيادته الحكيمة.
ونوه أمير المنطقة بأن ماقام به ماهو إلّا واجب ديني تحث عليه القيادة الرشيدة وتعبر عن التلاحم والمحبة بين أفراد المجتمع السعودي قيادة وشعباً وفي نهاية الجلسة ترحم سموه على الفقيد.
MENAFN24012025000089011017ID1109127626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.