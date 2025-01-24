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مقترح نيابي برفع الحد الأقصى للخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

1/24/2025 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬الى‭ ‬2500‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬الظروف‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬ملائم‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأسعار‭ ‬المرتفعة‭ ‬للأراضي‭ ‬والمساكن‭.‬

وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬للاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاسر‭ ‬البحرينية‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬مناسب‭ ‬ضمن‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬الحالية،‭ ‬وان‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬سيمكن‭ ‬هذه‭ ‬الاسر‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬السكنية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬نظرا‭ ‬للزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬أنفسهم‭ ‬مضطرين‭ ‬الى‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬القروض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سكن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬القروض‭ ‬ويحسن‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الأسر‭ ‬المالي،‭ ‬كما‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬لمجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬السكني‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬سكن‭ ‬ملائم‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬حسب‭ ‬احتياجاته‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬حاليا‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬1200‭ ‬دينار‭. ‬

كلمات دالة

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