مقترح نيابي برفع الحد الأقصى للخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الاسكانية الى 2500 دينار، حيث أشار النائب عبدالواحد قراطة أحد مقدمي الاقتراح برغبة الى ان الهدف من المقترح هو تحسين الظروف السكنية للمواطنين وضمان الحصول على سكن ملائم وبأسعار مناسبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام بما في ذلك الأسعار المرتفعة للأراضي والمساكن.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة الذي حصلت أخبار الخليج على نسخة منه الى ان العديد من الاسر البحرينية تواجه تحديات في العثور على سكن مناسب ضمن المخصصات المالية الحالية، وان رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الاسكانية سيمكن هذه الاسر من الحصول على الدعم الذي تحتاج إليه لتلبية احتياجاتها السكنية.
وأضافت أنه نظرا للزيادة في أسعار العقارات قد يجد بعض المواطنين أنفسهم مضطرين الى اللجوء الى القروض للحصول على سكن، وبالتالي تنفيذ هذا المقترح يساعد في تقليل الحاجة الى القروض ويحسن من وضع الأسر المالي، كما ستتاح الفرصة لمجموعة أكبر من المواطنين للاستفادة من الدعم السكني مما يعزز العدالة الاجتماعية ويسهم في توفير سكن ملائم لكل مواطن حسب احتياجاته.
يذكر ان الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان حاليا يقدر بنحو 1200 دينار.
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