وزير الكهرباء: الشركة القابضة دورها استثماري ولا علاقة لها بتعرفة فواتير الكهرباء والماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ان‭ ‬الميزانية‭ ‬السنوية‭ ‬المخصصة‭ ‬سابقا‭ ‬للهيئة‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتم‭ ‬تخفيضها‭ ‬تدريجيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬توقفت‭ ‬تماما‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬انتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وان‭ ‬الهيئة‭ ‬تقوم‭ ‬بتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬شبكات‭ ‬النقل‭ ‬الداعمة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وانه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬واستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بفصل‭ ‬عملية‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬والمراقبة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬المشتركين‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬وموثوقية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬ستعزز‭ ‬مهام‭ ‬مراقبة‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتقييم‭ ‬جدوى‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرأسمالية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مما‭ ‬يحسن‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬المتوافرة‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬انشائها‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬الهيئة‭ ‬او‭ ‬الحكومة‭ ‬مستقبلا‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬حصص‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬محطات‭ ‬انتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تأسيسها،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الاعداد‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬تشغيلي‭ ‬باسمها‭ ‬بل‭ ‬ينحصر‭ ‬دورها‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬او‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬او‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬لن‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعمليات‭ ‬الهيئة‭ ‬او‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬لن‭ ‬يتأثر‭ ‬بتأسيس‭ ‬الشركة،‭ ‬وانه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬الموظفين‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس،‭ ‬وأنها‭ ‬لكونها‭ ‬شركة‭ ‬قابضة‭ ‬ولا‭ ‬تقوم‭ ‬بأي‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيلية‭ ‬فان‭ ‬طبيعة‭ ‬عملها‭ ‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الإدارية،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬شركة‭ ‬مستقلة‭ ‬تخضع‭ ‬لقانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬وقانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بآلية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعرفة‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭. ‬

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