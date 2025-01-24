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البحرين ترحب بنجاح جهود سلطنة عُمان في الإفراج عن طاقم سفينة ((جلاكسي ليدر))

1/24/2025 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنجاح‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬طاقم‭ ‬سفينة‭ ‬‮«‬جلاكسي‭ ‬ليدر‮»‬‭ ‬المحتجزة‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬اليمنية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬شخصًا‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬متعددة‭.‬‮ ‬

وعبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬المملكة‭ ‬لجهود‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي،‭ ‬آملة‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الدولية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬والقرارات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

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