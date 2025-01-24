البحرين ترحب بنجاح جهود سلطنة عُمان في الإفراج عن طاقم سفينة ((جلاكسي ليدر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها سلطنة عُمان الشقيقة للإفراج عن طاقم سفينة «جلاكسي ليدر» المحتجزة قبالة السواحل اليمنية منذ أكثر من عام، والبالغ عددهم خمسة وعشرين شخصًا من جنسيات متعددة.
وعبرت وزارة الخارجية عن تقدير المملكة لجهود سلطنة عمان الشقيقة في حل هذه الأزمة الإنسانية، وحرصها على ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي، آملة أن تمثل هذه المبادرة خطوة حاسمة على طريق التعاون والشراكة الدولية الفاعلة في خفض التصعيد والتوتر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والتجارية، وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
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