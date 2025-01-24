سفيرة البحرين لدى مصر تترأس وفد البحرين في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأست السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالاتصالات في الدول العربية، والأمانة العامة للجامعة.
وقد ناقش المجلس أنشطة الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والمكاتب المعنية بالاتصالات التابعة للجامعة العربية، والموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني، وجرائم تقنية المعلومات والاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، والتعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية المعنية بمجال الاتصالات والمعلومات، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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