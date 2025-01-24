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سفيرة البحرين لدى مصر تترأس وفد البحرين في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

1/24/2025 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالاتصالات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬أنشطة‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬والمكاتب‭ ‬المعنية‭ ‬بالاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬والموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وجرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬المجموعات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المعنية‭ ‬بمجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

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