سفيرة البحرين لدى مصر تترأس وفد البحرين في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

‭ ‬وقد‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬أنشطة‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬والمكاتب‭ ‬المعنية‭ ‬بالاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬والموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وجرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬المجموعات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المعنية‭ ‬بمجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.