حماس تفرج اليوم عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
غزة - الوكالات: سلّمت حركة حماس أمس قائمة بأسماء أربع مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن اليوم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.
ونشرت الحركة الفلسطينية أسماء أربع «مجندات» من المقرر الإفراج عنهن. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسلّمه «قائمة بأسماء الرهائن» بدون أن يحدد ما إذا كنّ ينتمين إلى الجيش.
وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من حماس بأنّ هذه العملية ستكون مماثلة لتلك التي جرت الأحد الماضي، ولعملية إطلاق سراح الرهائن خلال الهدنة السابقة في نهاية نوفمبر 2023.
وقال المصدر إنّ «كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع اليوم (السبت) قبل الموعد المحدّد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها».
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
في الأسبوع الماضي، أفرجت فصائل المقاومة عن ثلاث رهينات في مقابل 90 اسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للرهائن الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت سُلّمت قائمة الأسماء إنما من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الموجود في الدوحة عبر الهاتف إنّه فور الإفراج عن الرهائن الأربع «تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله»، مضيفا أنّ «لجنة مصرية قطرية ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق».
ويوم الخميس توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لصحفيين أن «يصمد» الاتفاق، محذّرا من انه في حال حصل عكس ذلك «فستحدث مشاكل كثيرة».
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