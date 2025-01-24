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حماس تفرج اليوم عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل

1/24/2025 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬سلّمت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬أربع‭ ‬مجندات‭ ‬إسرائيليات‭ ‬ستفرج‭ ‬عنهن‭ ‬اليوم‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سراح‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

ونشرت‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أسماء‭ ‬أربع‭ ‬‮«‬مجندات‮»‬‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهن‭. ‬وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬تسلّمه‭ ‬‮«‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬الرهائن‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنّ‭ ‬ينتمين‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستكون‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬ولعملية‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬سوف‭ ‬تُطلق‭ ‬سراح‭ ‬الأسيرات‭ ‬الأربع‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدّد،‭ ‬وسيتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بالموعد‭ ‬المحدد‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬تسليمه‭ ‬الأسيرات‭ ‬الأربع‭ ‬وفق‭ ‬الآلية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وبموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصفقة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬33‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬1900‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني‭. ‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أفرجت‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬رهينات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬90‭ ‬اسيرا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭. ‬وبموجب‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬26‭ ‬العدد‭ ‬المتبقي‭ ‬للرهائن‭ ‬الذين‭ ‬يفترض‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭. ‬وكانت‭ ‬سُلّمت‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬إنما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‭. ‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬إنّه‭ ‬فور‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الأربع‭ ‬‮«‬تبدأ‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬شماله‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية‭ ‬ستتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬الميداني‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‮»‬‭. ‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬توقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لصحفيين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يصمد‮»‬‭ ‬الاتفاق،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬فستحدث‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‮»‬‭.‬

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