ترامب يأمل تجنب توجيه ضربات إلى إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وفي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬طرحته‭ ‬صحفية‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدعم‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المواقع،‭ ‬أجاب‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬سيناقش‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أشخاص‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أو‭ ‬متى‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإضافية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬يتحدث‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬البيضوي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأمل‭ ‬بأن‭ ‬تبرم‭ ‬إيران‭ ‬اتفاقا،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل،‭ ‬فلا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬ترامب‭ ‬مهندس‭ ‬السياسة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭). ‬

وعام‭ ‬2018،‭ ‬انسحب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توقيعه‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬طهران‭. ‬

وأشار‭ ‬ترامب‭ ‬مرارا‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭. ‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز،‭ ‬التقى‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬ترامب،‭ ‬مسؤولا‭ ‬إيرانيا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوترات‭.‬