Saturday, 25 January 2025 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يأمل تجنب توجيه ضربات إلى إيران

1/24/2025 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وفي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬طرحته‭ ‬صحفية‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدعم‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المواقع،‭ ‬أجاب‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬سيناقش‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أشخاص‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أو‭ ‬متى‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإضافية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬يتحدث‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬البيضوي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأمل‭ ‬بأن‭ ‬تبرم‭ ‬إيران‭ ‬اتفاقا،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل،‭ ‬فلا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬ترامب‭ ‬مهندس‭ ‬السياسة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭). ‬

وعام‭ ‬2018،‭ ‬انسحب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توقيعه‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬طهران‭. ‬

وأشار‭ ‬ترامب‭ ‬مرارا‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭. ‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز،‭ ‬التقى‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬ترامب،‭ ‬مسؤولا‭ ‬إيرانيا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوترات‭.‬

MENAFN24012025000055011008ID1109127467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث