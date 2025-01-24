إنجاز جديد ليوكيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دبل‮»‬‭ ‬العشرين‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليقود‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬132‭-‬123‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين

وسجل‭ ‬يوكيتش‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬متابعة‭ ‬و17‭ ‬متابعة‭. ‬وبات‭ ‬الصربي‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬يسجل‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬الاسطورة‭ ‬ويلت‭ ‬تشامبيلاين‭.‬

كما‭ ‬نجح‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دبل‮»‬‭ ‬رقم‭ ‬150‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬ولا‭ ‬يتقدم‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬أوسكار‭ ‬روبرتسون‭ (‬181‭) ‬وزميله‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ (‬202‭). ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬مدربه‭ ‬مايكل‭ ‬مالون‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬يوكيتش‭ ‬يخوض‭ ‬أفضل‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬ويحقق‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬حققه‭ ‬أعوام‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬و2024‭ ‬عندما‭ ‬اختير‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وقال‭ ‬مالون‭: ‬‮«‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬موسم‭ ‬يخوضه‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭. ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬راضيا‮»‬‭. ‬أما‭ ‬يوكيتش‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أريد‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬بمفردي‭. ‬لعبت‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭ ‬وسارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وسيكون‭ ‬يوكيتش‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬‮«‬اول‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬