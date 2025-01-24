إنجاز جديد ليوكيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش «تريبل دبل» العشرين له هذا الموسم ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 132-123 في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين
وسجل يوكيتش 35 نقطة مع 22 متابعة و17 متابعة. وبات الصربي ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هذا المعدل في الفئات الثلاث بعد الاسطورة ويلت تشامبيلاين.
كما نجح يوكيتش في تحقيق «تريبل دبل» رقم 150 في مسيرته ولا يتقدم عليه سوى أوسكار روبرتسون (181) وزميله راسل وستبروك (202). أشاد به مدربه مايكل مالون معتبرا ان يوكيتش يخوض أفضل موسم له ويحقق أداء أفضل مما حققه أعوام 2021 و2022 و2024 عندما اختير أفضل لاعب في الدوري.
وقال مالون: «هو أفضل موسم يخوضه وهذا يعني الكثير. انه ليس راضيا». أما يوكيتش فقال: «لم أكن أريد القيام بكل شيء بمفردي. لعبت بطريقة طبيعية وسارت الأمور بشكل جيد». وسيكون يوكيتش أحد نجوم مباراة كل النجوم «اول ستار» المقررة في 17 فبراير المقبل.
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