سينر يدافع عن لقبه ضد زفيريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ويلتقي‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬ثم‭ ‬بداعي‭ ‬الانسحاب‭ ‬لإصابة‭ ‬منافسه‭ ‬بتمزق‭ ‬عضلي‭. ‬والتقى‭ ‬اللاعبان‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ويتفوق‭ ‬زفيريف‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحدث،‭ ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬مدهش‭ ‬وهو‭ ‬متحفز‭ ‬للفوز‭ ‬بباكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬الكبرى‭. ‬ستشهد‭ ‬المباراة‭ ‬لحظات‭ ‬توتر‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منافسة‭ ‬حامية‭ ‬واضطر‭ ‬فيها‭ ‬سينر‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬كرتين‭ ‬كانتا‭ ‬ستسمحان‭ ‬لبن‭ ‬شيلتون‭ ‬بحسمها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الأول‭ ‬التعادل‭ ‬ويفوز‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬استمرت‭ ‬70‭ ‬دقيقة‭. ‬وأجهز‭ ‬سينر‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬وحسمهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬ليفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و36‭ ‬دقيقة‭. ‬ورفع‭ ‬سينر‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬فوزا‭ ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬وهي‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬لسينر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وكان‭ ‬سينر‭ ‬أحرز‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬أستراليا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراتونية‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُتوج‭ ‬أيضا‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وإذا‭ ‬قُدّر‭ ‬له‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬فسيصبح‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبيرة‭.‬