سينر يدافع عن لقبه ضد زفيريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب العام الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأمريكي بن شيلتون 7-6 (7-2) و6-2 و6-2 أمس الجمعة.
ويلتقي سينر في النهائي غدا الأحد مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7-6 (7-5) ثم بداعي الانسحاب لإصابة منافسه بتمزق عضلي. والتقى اللاعبان 6 مرات حتى الآن ويتفوق زفيريف بأربعة انتصارات مقابل خسارتين.
وقال سينر عن المواجهة النهائية: «ستكون مباراة صعبة للغاية، كل شيء يمكن ان يحدث، إنه لاعب مدهش وهو متحفز للفوز بباكورة ألقابه الكبرى. ستشهد المباراة لحظات توتر كبيرة». وشهدت المجموعة الأولى منافسة حامية واضطر فيها سينر إلى إنقاذ كرتين كانتا ستسمحان لبن شيلتون بحسمها في صالحه قبل أن يدرك الأول التعادل ويفوز بها بعد جولة فاصلة في مجموع استمرت 70 دقيقة. وأجهز سينر على منافسه في المجموعتين الثانية والثالثة وحسمهما بنتيجة واحدة 6-2 ليفوز في المباراة في ساعتين و36 دقيقة. ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية إلى 20 فوزا وتعود آخر هزيمة له في نهائي دورة بكين مطلع أكتوبر الماضي عندما خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، وهي أطول سلسلة انتصارات لسينر في مسيرته.
وكان سينر أحرز باكورة ألقابه في البطولات الكبرى عندما تغلب على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي أستراليا العام الماضي في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات، قبل أن يُتوج أيضا بطلا في فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي.
وإذا قُدّر له الاحتفاظ باللقب في أستراليا فسيصبح أول إيطالي يحرز ثلاثة ألقاب كبيرة.
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