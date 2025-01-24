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كيز تسعى لاكتشاف سر النجاح

1/24/2025 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اقتربت‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الإلهام‭ ‬من‭ ‬منافستيها‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭.‬

وتلتقي‭ ‬كيز‭ ‬مع‭ ‬سابالينكا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمنافسات‭ ‬الفردي‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬العام‭.‬

وحصلت‭ ‬كيز‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتم‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬ستصبح‭ ‬النجمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬تنس‭ ‬السيدات،‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬لاعبة‭ ‬محترفة‭ ‬وهي‭ ‬تبلغ‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬ولكن،‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتائجها‭ ‬هي‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬أمام‭ ‬سلون‭ ‬ستيفنز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

وتشعر‭ ‬كيز‭ ‬بالثقة‭ ‬لأنها‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وقالت‭ ‬وهي‭ ‬مبتسمة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬نهائي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أني،‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬كنت‭ ‬مشغولة‭ ‬جدا‭ ‬بالتوتر‭ ‬واللحظة‭ ‬والفرصة‭ ‬وكل‭ ‬ذلك،‭ ‬لدرجة‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أمنح‭ ‬نفسي‭ ‬حقا‭ ‬فرصة‭ ‬للعب‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬الأكبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬هو‭ ‬معرفتي‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬سأشعر‭ ‬فيها‭ ‬بعدم‭ ‬راحة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭. ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬مرهقة‭. ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬يشاهدونك‭. ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬لا‭ ‬تلعب‭ ‬بأفضل‭ ‬أداء‮»‬‭.‬

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