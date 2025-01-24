كيز تسعى لاكتشاف سر النجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (د ب أ): اقتربت لاعبة التنس الأمريكي ماديسون كيز من تحقيق أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) الذي طال انتظاره، وذلك بفضل الإلهام من منافستيها البيلاروسية أرينا سابالينكا، والرغبة في التغيير.
وتلتقي كيز مع سابالينكا اليوم السبت في المباراة النهائية لمنافسات الفردي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام في العام.
وحصلت كيز على إشادة كبيرة، وتم وصفها بأنها ستصبح النجمة الكبيرة المقبلة في تنس السيدات، عندما أصبحت لاعبة محترفة وهي تبلغ 14 عاما، ولكن، بعد 15 عاما، كانت أفضل نتائجها هي خسارة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في 2017 أمام سلون ستيفنز في مباراة من جانب واحد.
وتشعر كيز بالثقة لأنها تعلمت من تجربتها في بطولة أمريكا المفتوحة، وقالت وهي مبتسمة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «في الحقيقة فكرت في هذه المباراة بشكل لا نهائي خلال السنوات الثماني الماضية».
وأضافت: «أعتقد أني، خلال المباراة، كنت مشغولة جدا بالتوتر واللحظة والفرصة وكل ذلك، لدرجة أنني لم أمنح نفسي حقا فرصة للعب بشكل فعلي».
وأردفت: «أعتقد أن الشيء الأكبر بالنسبة لي هو معرفتي بأنه سيكون هناك الكثير من اللحظات التي سأشعر فيها بعدم راحة خلال المباراة. ستكون مباراة مرهقة. آلاف الأشخاص يشاهدونك. ربما تكون لا تلعب بأفضل أداء».
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