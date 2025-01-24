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ويمبانياما يتألق أمام جمهوره

1/24/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬انجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تألق‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬الباريسي‭ ‬بقيادة‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬انديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬140‭-‬110‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بيرسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وسجل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬ويمبانياما‭: ‬‮«‬انها‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬المباريات‭ ‬قربا‭ ‬الى‭ ‬قلبي‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬الأداء‭ ‬أضعها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي،‭ ‬أمر‭ ‬جنوني‭ ‬رؤية‭ ‬جمهور‭ ‬مماثل‭. ‬الليلة‭ ‬كانت‭ ‬مختلفة،‭ ‬حظينا‭ ‬بمؤازرة‭ ‬مختلفة‭ ‬وحاولنا‭ ‬استغلال‭ ‬الظروف‭ ‬لصالحنا‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬حقق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬131‭-‬106‭ ‬بفضل‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬لستيفن‭ ‬كوري،‭ ‬وبورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬على‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬101‭-‬79،‭ ‬وتورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬على‭ ‬اتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬122‭-‬119‭.‬

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