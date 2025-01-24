ويمبانياما يتألق أمام جمهوره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس انجلوس - (أ ف ب): تألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما على أرضه وبين جمهوره الباريسي بقيادة فريقه سان انتونيو سبيرز الى الفوز على انديانا بايسرز 140-110 في مباراة ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين أقيمت في بيرسي في العاصمة الفرنسية وسجل ويمبانياما 30 نقطة ونجح في 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.
وقال ويمبانياما: «انها إحدى أكثر المباريات قربا الى قلبي. ومن ناحية الأداء أضعها من بين أفضل خمس مباريات في مسيرتي».
وأضاف: «المباراة تعني الكثير بالنسبة الي، أمر جنوني رؤية جمهور مماثل. الليلة كانت مختلفة، حظينا بمؤازرة مختلفة وحاولنا استغلال الظروف لصالحنا ونجحنا في ذلك».
وفي مباريات أخرى، حقق غولدن ستايت ووريرز فوزا عريضا على شيكاغو بولز 131-106 بفضل 21 نقطة لستيفن كوري، وبورتلاند ترايل بلايزرز على اورلاندو ماجيك 101-79، وتورونتو رابتورز على اتلانتا هوكس 122-119.
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