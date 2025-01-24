رادوكانو تنهي الارتباط بمدربها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬نجمة‭ ‬التنس‭ ‬البريطانية‭ ‬إيما‭ ‬رادوكانو‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬الارتباط‭ ‬‮ ‬بمدربها‭ ‬نيك‭ ‬كافاداي‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭. ‬وكان‭ ‬كافاداي‭ ‬المدرب‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬القصيرة‭ ‬لرادوكانو،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬مبهرا‭ ‬عبر‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬صعودها‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭.‬

وخلال‭ ‬14‭ ‬شهرا‭ ‬معا،‭ ‬ساعد‭ ‬كافاداي‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬لقائمة‭ ‬أول‭ ‬60‭ ‬مصنفة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬خضوعها لعمليات‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الرسغ‭ ‬والكاحل‭.‬

وقال‭ ‬كافاداي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أقضي‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬عافيتي،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الروزنامة‭ ‬المزدحمة‭ ‬للمباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بأن‭ ‬إيما‭ ‬ثبتت‭ ‬أقدامها‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬الآن‮»‬‭.‬