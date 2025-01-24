فوز لافت لليكرز على سلتيكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزا لافتا على بوسطن سلتيكس حامل اللقب 117-96 ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين في أول مواجهة هذا الموسم بين الفريقين العملاقين اللذين أحرزا اللقب 35 مرة بينهما.
وساهم الثلاثي أنتوني ديفيس وأوستن ريفز وليبرون جيمس في فوز ليكرز العريض بتسجيلهما 24 و23 و20 نقطة تواليا. في المقابل، كان اللاتفي كريستابس بورزينغيس أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 22 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق جايسون تايتوم بـ 16 نقطة فقط.
فرض ليكرز أفضليته منذ مطلع المباراة وأنهى الربع الاول متقدما بفارق مريح (34-23) قبل ان يوسع الفارق في نهاية الشوط الأول الى 19 نقطة (67-49).
وعزز ليكرز رصيده هذا الموسم مع 24 فوزا مقابل 18 خسارة ويحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، في حين يملك بوسطن 31 انتصارا مقابل 14 هزيمة ويحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.
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