فوز لافت لليكرز على سلتيكس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬فوزا‭ ‬لافتا‭ ‬على‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬117‭-‬96‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬العملاقين‭ ‬اللذين‭ ‬أحرزا‭ ‬اللقب‭ ‬35‭ ‬مرة‭ ‬بينهما‭.‬

وساهم‭ ‬الثلاثي‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬وأوستن‭ ‬ريفز‭ ‬وليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬ليكرز‭ ‬العريض‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬24‭ ‬و23‭ ‬و20‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سلتيكس‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكتفى‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭.‬

فرض‭ ‬ليكرز‭ ‬أفضليته‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬وأنهى‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ (‬34-23‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ (‬67-49‭).‬

وعزز‭ ‬ليكرز‭ ‬رصيده‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬18‭ ‬خسارة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يملك‭ ‬بوسطن‭ ‬31‭ ‬انتصارا‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬هزيمة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬