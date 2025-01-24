مواني في قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬بفريق‭ ‬مدينة‭ ‬تورينو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الخميس‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭-‬البرازيلي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬جاهز‭. ‬تعاقدنا‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬بمستواه‭ ‬لأننا‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬مثل‭ ‬يوفنتوس‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اندماجه‭ ‬واندماج‭ ‬ألبرتو‭ ‬كوستا‭ (‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬والصفقة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوي‭) ‬يسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأعير‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعلان‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬رسميا‭ ‬حتّى‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬تأخير‭ ‬مرتبط‭ ‬بالعدد‭ ‬الكبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المُعارين‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭.‬

ولم‭ ‬يخض‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬سوى‭ ‬453‭ ‬دقيقة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭. ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬أوكسير،‭ ‬وهو‭ ‬الظهور‭ ‬العاشر‭ ‬له‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأكد‭ ‬موتا‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬التشكيك‭ ‬بوضع‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬عديدة‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬المحدود‭ ‬وتسجيله‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الـ«سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بإمكان‭ ‬راندال‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الطرفين،‭ ‬ودوشان‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬خاض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وسنرى‭ ‬من‭ ‬سيبدأ‭ ‬أساسيا‭ (‬السبت‭)‬‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ (‬50‭ ‬نقطة‭).‬