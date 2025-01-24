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برشلونة لوقف انحداره الدراماتيكي

1/24/2025 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬لمسلسل‭ ‬انحداره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬5‭-‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬فالنسيا‭ ‬المتطور‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬21‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬ليتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومتصدر‭ ‬الترتيب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يدخل‭ ‬فالنسيا‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انتصار‭ ‬لافت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أداء‭ ‬متطور‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬كارلوس‭ ‬كوربيران‭.‬

وعُين‭ ‬مدرب‭ ‬وست‭ ‬بروميتش‭ ‬ألبيون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وكاد‭ ‬فريقه‭ ‬يخطف‭ ‬النقاط‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬فالنسيا‭ ‬بمباراتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬ايضا‭ ‬برشلونة‭.‬

وبفضل‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬تخلص‭ ‬فالنسيا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان‭.‬

ويواجه‭ ‬كوربيران‭ ‬وفريقه‭ ‬طرفا‭ ‬سجل‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬مباراته‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬انتهت‭ ‬بتعادل‭ ‬مخيب‭ ‬أمام‭ ‬خيتافي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬ضد‭ ‬بنفيكا‭ ‬قبيل‭ ‬مباراة‭ ‬فالنسيا‭.‬

وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬لأن‭ ‬المنافسين‭ ‬المقبلين‭ ‬سينظرون‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نجعلها‭ ‬أفضل،‭ ‬وسنفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنتدرب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنًا،‭ ‬أو‭ ‬يمكننا‭ (‬مناقشته‭) ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬سنحلل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وسنظهر‭ (‬للاعبين‭) ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وحثّ‭ ‬كوربيران‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التطور‭ ‬قبل‭ ‬الزيارة‭ ‬المزمعة‭ ‬الى‭ ‬برشلونة‭ ‬وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فالنسيا‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬التطور،‭ ‬وسأحاول‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬نخوضها‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لست‭ ‬هنا‭ ‬لأقول‭ ‬إننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتطور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطور،‭ ‬فهذه‭ ‬حقيقة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬الفريق‭ ‬يتطور‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشخصية‭ ‬والتفاني‭ ‬والالتزام،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬تعزيز‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬صورته‭ ‬المستجدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬كوربيران‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استطاع‭ ‬انتزاع‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬المنافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬الهبوط‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يبحث‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬السبت‭.‬

ونجح‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬عقب‭ ‬إخفاقات‭ ‬برشلونة‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬وسقوط‭ ‬اتلتيكو‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬ليغانيس‭(‬0-1‭). ‬

لذا،‭ ‬سينشد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الآخر،‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬محليا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فياريال‭ ‬متسلحا‭ ‬ايضا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬سهلة‭ ‬ابدا‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬بمواجهة‭ ‬فياريال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ (‬33‭) ‬والطامح‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬بدوره‭ ‬لي

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