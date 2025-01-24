غارسيا مدربا جديدا لبلجيكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بروكسل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عُين‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬خلفا‭ ‬للإيطالي‭-‬الألماني‭ ‬دومينكيو‭ ‬تيديسكو،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬بك‭ ‬رودي‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬فخره‭ ‬بإعلان‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬غارسيا‭ ‬مدرب‭ ‬ليون‭ ‬وليل‭ ‬ومرسيليا‭ ‬سابقا‭ ‬وروما‭ ‬ونابولي‭ ‬الإيطاليين‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬رسميا‭ ‬اليوم‭.‬

وكان‭ ‬غارسيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬قبل‭ ‬14‭ ‬شهرا‭.‬

وأقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيديسكو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بلجيكا‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وحلوله‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وكان‭ ‬تيديسكو‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬استلم‭ ‬منصبه‭ ‬خلفا‭ ‬للإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬بعد‭ ‬نهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬البلجيكي‭.‬