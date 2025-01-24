كـــاين يبحــث عن استعــادة وهجـــه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬الانجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬نجاعته‭ ‬التهديفية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فرايبورغ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورغم‭ ‬تسجيله‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متصدرا‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬لكن‭ ‬الأرقام‭ ‬تخفي‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬اتجاها‭ ‬قد‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭. ‬

فكاين‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬مفتوحة‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬موثوقية‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬قد‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭.‬

سجّل‭ ‬مهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الركلات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الى‭ ‬27‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬اضاعته‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬امام‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭.‬

ويعود‭ ‬بايرن‭ ‬الى‭ ‬استئناف‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الثقيلة‭ ‬امام‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هيمن‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬لكنه‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬ترجمة‭ ‬فرصه‭ ‬الى‭ ‬أهداف‭. ‬وغاب‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬ويبدو‭ ‬جليا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬الاقصى‭.‬

وقال‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬عن‭ ‬كاين‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬لكنه‭ ‬يدرك‭ ‬ذلك‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬انتقادًا‭ ‬لنفسه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬

‮«‬لقد‭ ‬مر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يمكنه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الانتكاسة،‭ ‬فهو‭ ‬هاري‭ ‬كاين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬فرايبورغ،‭ ‬يوليان‭ ‬شوستر‭ ‬الخميس‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقا‭ ‬متحفزا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يخسر‭ ‬فريق‭ ‬ما،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬تلقائيًّا‭ ‬بعض‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬المقبلة‭. ‬ونحن‭ ‬جميعًا‭ ‬نعلم‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬تعرض‭ ‬بايرن‭ ‬للخسارة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬فرايبورغ،‭ ‬يحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬سجلا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭.‬

وقال‭ ‬شوستر‭ ‬إن‭ ‬خسارة‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬تظهر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬‮«‬إيجاد‭ ‬ثغرات‭ ‬وإيذاء‭ ‬المنافسين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يحل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬واضعا‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬وخسارة‭ ‬بايرن‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬ظهور‭ ‬بطل‭ ‬المانيا‭ ‬موفقا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬2‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتزاعه‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭.‬

ويتخلف‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بفارق‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬به‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬3‭-‬2‭.‬

ومُني‭ ‬فريق‭ ‬ألماني‭ ‬آخر‭ ‬بنكسة‭ ‬قارية‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬امام‭ ‬بولونيا‭ ‬الايطالي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬الاطاحة‭ ‬بمدربه‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭.‬