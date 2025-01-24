كـــاين يبحــث عن استعــادة وهجـــه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (أ ف ب): يتطلع الانجليزي الدولي هاري كاين، مهاجم بايرن ميونيخ، الى استعادة نجاعته التهديفية عندما يحل العملاق البافاري ضيفا على فرايبورغ اليوم السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ورغم تسجيله 16 هدفا في 16 مباراة هذا الموسم متصدرا ترتيب هدافي البوندسليغا، لكن الأرقام تخفي في طياتها اتجاها قد يثير قلق متصدر ترتيب الدوري.
فكاين لم يسجل من هجمات مفتوحة منذ نوفمبر في سلسلة من سبع مباريات في جميع المسابقات، على الرغم من أن موثوقية قائد منتخب إنجلترا في تنفيذ ركلات الجزاء قد طغت على تراجع مستواه.
سجّل مهاجم توتنهام السابق ركلتي جزاء خلال هذه السلسلة، ليرفع رصيده من الركلات الناجحة التي سجلها على مستوى الاندية والمنتخبات الى 27 تواليا منذ اضاعته لركلة جزاء امام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
ويعود بايرن الى استئناف مبارياته في الدوري بعد خسارته الثقيلة امام فينورد الهولندي 0-3 في دوري أبطال أوروبا في لقاء هيمن فيه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني على الكرة لكنه عجز عن ترجمة فرصه الى أهداف. وغاب ابن الـ 31 عاما عن أربع مباريات خلال ديسمبر بسبب الاصابة، ويبدو جليا انه لم يعد بعد الى مستواه الاقصى.
وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن كاين «بالطبع نحن بحاجة إلى أهدافه».
وتابع «لم ينجح في التسجيل لكنه يدرك ذلك وربما يكون أكثر انتقادًا لنفسه من أي شخص آخر.
«لقد مر بالعديد من الصعود والهبوط. إذا كان هناك أي شخص يمكنه التعامل مع الانتكاسة، فهو هاري كاين».
من جهته، قال مدرب فرايبورغ، يوليان شوستر الخميس إنّ فريقه سيواجه فريقا متحفزا بعد الخسارة.
وأوضح «عندما يخسر فريق ما، فهذا يعني تلقائيًّا بعض الإثارة في المرة المقبلة. ونحن جميعًا نعلم ما يعنيه تعرض بايرن للخسارة».
وفي موسمه الأول مع فرايبورغ، يحتل الفريق المركز الثامن. كما يملك سجلا قويا على أرضه حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.
وقال شوستر إن خسارة بايرن في منتصف الأسبوع تظهر أنه من الممكن «إيجاد ثغرات وإيذاء المنافسين».
من جهته، يحل ليفركوزن ضيفا على لايبزيغ اليوم السبت، واضعا نصب عينيه تقليص الفارق الى نقطة واحدة في حال فوزه وخسارة بايرن.
ولم يكن ظهور بطل المانيا موفقا في منتصف الاسبوع، إذ خسر أيضا أمام أتلتيكو مدريد الاسباني 1-2 على الرغم من انتزاعه التقدم في اسبانيا.
ويتخلف لايبزيغ بفارق عشر نقاط عن ليفركوزن لكنه يبقى الفريق الوحيد الذي ألحق به الهزيمة في الدوري منذ مايو 2023، بعد أن تغلب عليه في أغسطس الماضي 3-2.
ومُني فريق ألماني آخر بنكسة قارية قبل أيام، بعد سقوط بوروسيا دورتموند امام بولونيا الايطالي 1-2 الثلاثاء في دوري الابطال، ما أدى الى الاطاحة بمدربه نوري شاهين بعد يوم واحد.
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