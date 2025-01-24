فيفا يرفض توسيع عقوبة سون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
سول - (أ ب): أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، أمس الجمعة، أن عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي فرضتها الصين على لاعب منتخب كوريا الجنوبية سون جون هو لاتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات، لم يتم تمديد نطاقها لتشمل باقي دول العالم.
وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الكوري للعبة بأنه رفض طلب اتحاد الكرة الصيني بتطبيق عقوبة إيقاف سون على النطاق العالمي.
وذكر اتحاد الكرة الكوري في بيان: «بذلك، تصبح عقوبة إيقاف سون سارية فقط في الصين... المسار الآن مفتوح أمام سون للتعاقد مع فريق في كوريا الجنوبية أو أي مكان في العالم، بعيدا عن الصين».
وفي 25 مارس من العام الماضي عاد سون إلى بلاده بعد احتجازه في الصين لنحو 10 أشهر.
وجرى اعتقال سون، لاعب المنتخب الكوري واللاعب السابق ضمن صفوف نادي شاندونج تايشان المنافس في الدوري الصيني الممتاز، في مقاطعة لياونينج منذ مايو 2023 إثر مزاعم عن تورطه في فضيحة رشوة.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق أن قضية سون قد تكون مرتبطة بالتحقيق الذي تجريه السلطات في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات التي تورط فيها المدرب ولاعبون آخرون في فريق شاندونج.
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