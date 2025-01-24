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فيفا يرفض توسيع عقوبة سون

1/24/2025 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

سول‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سون‭ ‬جون‭ ‬هو‭ ‬لاتهامه‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تمديد‭ ‬نطاقها‭ ‬لتشمل‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأبلغ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬الاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬للعبة‭ ‬بأنه‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الصيني‭ ‬بتطبيق‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقاف‭ ‬سون‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي‭.‬

وذكر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بذلك،‭ ‬تصبح‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقاف‭ ‬سون‭ ‬سارية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الصين‭... ‬المسار‭ ‬الآن‭ ‬مفتوح‭ ‬أمام‭ ‬سون‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬25‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عاد‭ ‬سون‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬بعد‭ ‬احتجازه‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لنحو‭ ‬10‭ ‬أشهر‭.‬

وجرى‭ ‬اعتقال‭ ‬سون،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬واللاعب‭ ‬السابق‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬شاندونج‭ ‬تايشان‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصيني‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لياونينج‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬إثر‭ ‬مزاعم‭ ‬عن‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬فضيحة‭ ‬رشوة‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬سون‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تورط‭ ‬فيها‭ ‬المدرب‭ ‬ولاعبون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬شاندونج‭.‬

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