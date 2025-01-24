ماريسكا: قد نضم جارناتشو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنزو‭ ‬ماريسكا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬تشيلسي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بقائمة‭ ‬فريقه‭ ‬الحالية،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬جارناتشو،‭ ‬جناح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الجارية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬حضروا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ستامفورد‭ ‬بريدج‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬تشيلسي‭ ‬على‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬النادي‭ ‬بضمه‭.‬

وقال‭ ‬ماريسكا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالفريق‭ ‬الموجود‭ ‬حاليا،‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬يوجد‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭ ‬ونوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬هناك‭ ‬جادون‭ ‬سانشو‭ ‬وميهايلو‭ ‬مودريك‭ ‬كان‭ ‬معا‭ ‬والآن‭ ‬ليس‭ ‬موجودا،‭ ‬تايرك‭ ‬موهبة‭ ‬شابة‭ ‬يمكنها‭ ‬مساعدتنا‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مهتمون‭ ‬بالسوق‭ ‬لنعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬حدوث‭ ‬شيء،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬ولم‭ ‬نفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬وقمنا‭ ‬بإعادة‭ ‬تريفور‭ ‬شالوباه‭ ‬وسنرى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماريسكا‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬ينوى‭ ‬بيع‭ ‬الجناح‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬رغم‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬جواو‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تشيلسي‭ ‬المشكلة‭ ‬للأسف‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬يلعب‭ ‬أغلب‭ ‬المباريات‭ ‬بصانع‭ ‬لعب‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬كول‭ ‬بالمر،‭ ‬ولا‭ ‬يحب‭ ‬اللعب‭ ‬بصانع‭ ‬لعب‭ ‬إضافي‮»‬‭.‬