ماريسكا: قد نضم جارناتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته بقائمة فريقه الحالية، لكنه لم يستبعد التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ممثلي اللاعب البالغ من العمر 20 عاما حضروا في ملعب «ستامفورد بريدج» حيث فاز تشيلسي على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، يوم الاثنين الماضي، وسط تقارير عن اهتمام النادي بضمه.
وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد بالفريق الموجود حاليا، على الجهة اليمنى يوجد بيدرو نيتو ونوني مادويكي، وعلى الجهة اليسرى هناك جادون سانشو وميهايلو مودريك كان معا والآن ليس موجودا، تايرك موهبة شابة يمكنها مساعدتنا لذلك نحن في حالة جيدة في الوقت الحالي».
وأضاف: «نحن مهتمون بالسوق لنعرف إذا كان يمكن حدوث شيء، لكن لم يتبق سوى عشرة أيام ولم نفعل أي شيء، وقمنا بإعادة تريفور شالوباه وسنرى في الأيام العشر المقبلة إذا كان سيحدث شيء».
وقال ماريسكا إن النادي لا ينوى بيع الجناح البرتغالي جواو فيليكس رغم مشاركة اللاعب الدولي كبديل في أغلب المباريات مع تشيلسي في الدوري.
وأضاف: «جواو لاعب في تشيلسي المشكلة للأسف أن المدرب يلعب أغلب المباريات بصانع لعب واحد فقط وهو كول بالمر، ولا يحب اللعب بصانع لعب إضافي».
MENAFN24012025000055011008ID1109127453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.