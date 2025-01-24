ليون لتخــطي أزمـــاته بمواجــهــة نانت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يتطلع ليون بشدة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن بدايته المتعثرة في العام الجديد تضع آماله في مهب الريح في ظل معاناته المالية الحادة والتحديات التي تواجه مالكه الأمريكي، ذلك عندما يحل ضيفا على نانت غدا الاحد ضمن المرحلة 19. ولا يزال ليون يكافح على جبهات عدة كان آخرها تعادله السلبي أمام فنربهتشه التركي يوم الخميس ضمن مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، حيث يضع نصب عينيه الذهاب بعيدا. أما محليا ففاز ليون مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري الفرنسي وسيحل على نانت غدا الأحد بعد تراجعه إلى المركز السادس بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة للمسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.
سان جرمان للفوز السادس تواليا
ويسعى مدرب ليون بيار ساج إلى ابعاد فريقه عن الاجواء المحيطة به وتفادي الاستمرار في المسار الانحداري بعدما استهل الموسم بشكل جيد، إذ أخفق الفريق في الفوز في آخر مباراتين له في الدوري، وتشكل المباراة امام نانت الخامس عشر أفضل فرصة لاستعادة نغمة الفوز.
من ناحية أخرى، يسعى باريس سان جرمان الى تحقيق فوزه السادس تواليا في مختلف المسابقات عندما يواجه رينس اليوم السبت. ويتصدر سان جرمان الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق مريح نسبيا، 9 نقاط، عن مرسيليا الثاني. كما يتسلح فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي بفوز مثير على مانشستر سيتي بطل انكلترا 4-2 بعدما عوض تأخره 0-2 برباعية في نصف الساعة الاخيرة من المباراة ضمن المسابقة القارية. ومن ثم عزز سان جرمان حظوظه بالتأهل للملحق المؤهل للدور ثمن النهائي حيث تقدم الى المركز 22 في ترتيب المجموعة الموحدة من دوري الأبطال.
من ناحية أخرى، يخوض مرسيليا مباراة صعبة أمام مضيفه نيس الخامس. ويمني مرسيليا النفس بوضع حد لمسلسل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولتين الاخيرتين امام ستراسبورغ وليل بالنتيجة ذاتها (1-1).
ويتطلع ليل الى تثبيت موقعه في المركز الثالث وتعويض خيبته القارية حيث فقد كل حظوظه بالتأهل الى ملحق الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال بخسارته أمام ليفربول الإنكليزي 1-2، عندما يواجه مضيفه ستراسبورغ اليوم السبت.
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