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ليون لتخــطي أزمـــاته بمواجــهــة نانت

1/24/2025 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬ليون‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بدايته‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬تضع‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬المالية‭ ‬الحادة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مالكه‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬19‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ليون‭ ‬يكافح‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬تعادله‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭. ‬أما‭ ‬محليا‭ ‬ففاز‭ ‬ليون‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬وسيحل‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

سان‭ ‬جرمان‭ ‬للفوز‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬

ويسعى‭ ‬مدرب‭ ‬ليون‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭ ‬إلى‭ ‬ابعاد‭ ‬فريقه‭ ‬عن‭ ‬الاجواء‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬وتفادي‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الانحداري‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬إذ‭ ‬أخفق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وتشكل‭ ‬المباراة‭ ‬امام‭ ‬نانت‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬رينس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭. ‬ويتصدر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬مريح‭ ‬نسبيا،‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬عن‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثاني‭. ‬كما‭ ‬يتسلح‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬انكلترا‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬عوض‭ ‬تأخره‭ ‬0‭-‬2‭ ‬برباعية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عزز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬للملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يخوض‭ ‬مرسيليا‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيس‭ ‬الخامس‭. ‬ويمني‭ ‬مرسيليا‭ ‬النفس‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لمسلسل‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬امام‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬وليل‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ (‬1-1‭).‬

ويتطلع‭ ‬ليل‭ ‬الى‭ ‬تثبيت‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وتعويض‭ ‬خيبته‭ ‬القارية‭ ‬حيث‭ ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬ملحق‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

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