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سيتي يبدأ سلسلة من مباريات قوية

1/24/2025 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لتضميد‭ ‬جراحه‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬مؤلمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬ينافسه‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬وبورنموث،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وبلوغ‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬وسيتواجهان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬فيتاليتي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬متألقين‭. ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬مسرحها‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد،‭ ‬اعتبر‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬إيبوسيتش‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬يعني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬سيتيزن‮»‬‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التفاؤل‭ ‬تلاشى‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬2-4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬تقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬شباكه‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬وبات‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأهم‭. ‬ويحتل‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬حاليا‭ ‬وسيتخطى‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭.‬

ويواجه‭ ‬سيتي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬القوية‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬وليفربول‭ ‬وتوتنهام‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬

وأجبر‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تفاقم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نشطًا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬ثلاث‭ ‬صفقات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬اليه‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬بصفقة‭ ‬بلغت‭ ‬59‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬72.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني،‭ ‬كما‭ ‬عزز‭ ‬الفريق‭ ‬صفوفه‭ ‬بالمدافع‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬خوسانوف‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فيتور‭ ‬ريس‭.‬

حلم‭ ‬فوريست

ويحلم‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بعودة‭ ‬مذهلة‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭ ‬مرتين‭ ‬بنظامها‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬متساويًا‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬آرسنال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومتقدما‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬تواليا‭. ‬

ويواجه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬اختبارا‭ ‬قويا‭ ‬لطموحاته‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬المتألق‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬للنادي‭. ‬

وتخطى‭ ‬بورنموث‭ ‬أزمة‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬وألحق‭ ‬بنيوكاسل‭ ‬هزيمة‭ ‬قاسية‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كان‭ ‬نجمها‭ ‬المطلق‭ ‬مهاجمه‭ ‬الهولندي‭ ‬جاستن‭ ‬كلويفرت‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭.‬

ويخوض‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬ايبسويتش‭ ‬تاون‭.‬

ويستطيع‭ ‬ليفربول‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬بلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بفوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بجولة‭ ‬واحدة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يريد‭ ‬أرسنال‭ ‬مواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭.‬

ويأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬اللندني‭.‬

ويريد‭ ‬توتنهام‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الجريح‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭.‬

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